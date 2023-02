Alessandro Canovi, raggiunto da TMW Radio, ha parlato dell'exploit di Thiago Motta alla guida del Bologna: "Non sono parziale con lui, ne posso parlare solo che bene. Lo conosco da una vita, è una persona che dedica tutto il suo tempo a questo lavoro. Niente viene per caso. Andrà via poi all'estero? Parliamo del nulla. Ogni conferenza stampa parla del prossimo obiettivo, ossia la prossima partita. Pensa al quotidiano, non al resto. Più che il risultato è la maniera in cui lo ottiene. Questa è la mentalità di Thiago, ossia giochiamocela. Con l'Inter ha fatto una signora partita, se avesse segnato Edin Dzeko sarebbe stata dura ma alla fine l'ha portata a casa".