Ieri, Bruxelles ha ospitato la presentazione dell'Unione dei Club Europei (UEC), una nuova associazione che darà voce a più di 1.400 società in tutta Europa mirando ad avere un certo peso politico nel rapporto con le organizzazioni come la UEFA. L'UEC, precisano i collegh di As.com, non si pone come alternativa all'ECA, semmai si ritiene un'associazione complementare, anche se l'istituzione attualmente presieduta da Nasser Al Khelaïfi ha ricevuto più di una critica. Soprattutto da Javier Tebas, presidente de LaLiga e padrino del lancio dell'UEC, con cui condivide l'ideologia di dare un voto a tutti i club e la contrarietà al modello Super League: "Oggi è un giorno molto importante per il calcio europeo - le sue parole -. Parliamo della maggioranza delle squadre, quelle che non giocano in Coppa o lo fanno saltuariamente. Per anni sono state prese decisioni a livello europeo che riguardano le competizioni nazionali e tutti i club, che giochino o meno in Europa. Chi gioca in Champions League, Europa League o Conference riceve una somma di denaro tale che quando gareggiano nei loro Paesi si crea una grande differenza. Questa associazione rappresenta come dovrebbero essere i valori del calcio europeo in futuro. L'ECA non rappresenta i club in Europa, lo fa solo con i club d'élite. L'ECA è aperta per prendere un caffè, andare in hotel costosi, una cena, ma non è aperta per decidere o votare. Questo è ciò che è necessario. Nei campionati, un club è un voto. Voto piccolo, medio e grande e lì dobbiamo capirci tutti. Di recente mi è venuto in mente di chiedere come è stato deciso il presidente dell'ECA ed è un labirinto legale. È impossibile che ci siano elezioni democratiche e trasparenti. Decidono solo undici e sono dell'elite".

Tebas, infine, ha indicato ai club la prima grande sfida da affrontare e vincere: "Il primo problema che deve risolvere il calcio europeo è la governance. Se lo faremo, risolveremo molti altri problemi. Personalmente, farò in modo che LaLiga sostenga questa associazione, non intendiamo decidere o comandare, consideriamo solo necessaria questa associazione".