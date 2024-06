Dopo la conferenza stampa che ha visto protagonisti Sylvinho e Berat Djimsiti, la Nazionale albanese è scesa in campo per l'allenamento della vigilia del match contro l'Italia, esordio per entrambe a Euro 2024. Dopo una fase di riscaldamento anche con il pallone, è iniziata la parte atletica. A seguire le immagini con protagonista anche Kristjan Asllani.