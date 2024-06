Nervosismo palpabile in casa Slovacchia dopo l’eliminazione patita oggi ai supplementari contro l’Inghilterra. Il difensore Milan Skriniar, in conferenza stampa, è parso in particolare abbastanza stizzito alla domanda di un giornalista che gli chiedeva se sarebbe rimasto o meno al Paris Saint-Germain: “Tu vuoi che resto o no? Resto sì”, ha concluso l'ex Inter.

“Resti al PSG?” La risposta stizzita di Skriniar dopo l’eliminazione della Slovacchia ⤵️ pic.twitter.com/p2DlxBaEB1 — FcInterNews.it (@FcInterNewsit) June 30, 2024