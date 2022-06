Sono ore d'attesa per i tifosi dell'Inter, ansiosi di riabbracciare Romelu Lukaku. L'attaccante belga, come confermato anche da Giuseppe Marotta, dovrebbe sbarcare stasera a Milano. E per questo motivo molti tifosi sono accorsi a Linate per accogliere Big Rom, grande protagonista della vittoria del tricolore di due anni fa. Al momento, come raccolto da TMW, sarebbero circa un centinaio i supporter presenti.