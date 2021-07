FOTO – Inter-Socios.com, Marotta e Antonello con la nuova maglia

I due Ceo presentano la maglia home definitiva per la prossima stagione

Con l'annuncio ufficiale dell'accordo di main sponsorship con Socios.com, ha finalmente il suo assetto definitivo anche la maglia dell'Inter per la prossima stagione con la comparsa del brand $InterFanToken nello spazio che per 26 anni è stato di Pirelli. Beppe Marotta e Alessandro Antonello, i due Ceo del club nerazzurro, posano con in mano la nuova divisa che Romelu Lukaku e compagni sfoggeranno la prossima stagione.