FOTO – Altri striscioni della Curva: sostegno a squadra, Marotta e Ausilio

Altri due striscioni di protesta da parte della Curva Nord sono comparsi oggi sotto la sede dell'Inter

Come già riferito in precedenza, oggi pomeriggio una delegazione della Curva Nord è andata nuovamente sotto la sede per appendere striscioni di protesta contro la gestione del mercato da parte della proprietà. Dopo lo striscione su Zhang, ne sono comparsi altri due a supporto di squadra e dirigenza. "Mister e giocatori: avete il nostro sostegno. Da voi ci aspettiamo unione, sudore e impegno" e "Ausilio e Marotta siamo con voi per il bene dell'Inter".