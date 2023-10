È Matteo Marchetti l'arbitro designato per dirigere Torino-Inter, match valido per la nona giornata di Serie A. Il fischietto di Ostia Lido è assistito da Liberti e Perrotti con Rapuano quarto uomo. In sala VAR c'è Nasca, coadiuvato da Paganessi. La partita viaggia a ritmi bassi e questo consente al direttore di gara di controllare con tranquillità, anche se dimentica qualche cartellino di troppo nel taschino. Confusione nel doppio contatto in area di rigore granata tra Sazonov e i due interisti Lautaro e Dumfries: restano molti dubbi sull'interpretazione dell'episodio. Giusto il penalty concesso all'Inter e guadagnato da Mkhitaryan.

5' - Pellegri porta palla e lascia per terra prima Pavard (manata involontaria sul viso) e poi Dimarco (intervento in ritardo): Marchetti fischia il fallo e richiama l'attaccante del Torino, decidendo di non estrarre nessun cartellino. Decisione condivisibile.

23' - Tameze entra in ritardo su Lautaro che ha già scaricato il pallone: Marchetti decide di non ammonire il difensore del Torino e lo avvisa che si tratta dell'ultimo fallo prima del cartellino. Il giallo poteva starci.

48' - Thuram affonda sulla destra e va al duello fisico con Schuurs: Marchetti assegna rimessa dal fondo, ma l'ultimo tocco sembra essere del difensore del Torino.

49' - Schuurs esce con eleganza palla al piede e cade dopo un contatto con Calhanoglu: Marchetti fischia il fallo e Barella protesta, guadagnandosi il primo giallo del match.

56' - Sazonov perde il duello con Lautaro e regala la rimessa laterale all'Inter, trattenendo poi il possesso del pallone per impedire la ripresa del gioco veloce ai nerazzurri: Marchetti richiama il difensore del Torino ma non lo ammonisce. Ingiustamente.

70' - Lautaro resta a terra in area di rigore dopo un contatto con Sazonov, che scalcia (involontariamente, ma creando un danno) l'argentino nel tentativo di calciare via il pallone: Marchetti lascia discutibilmente correre per la regola del vantaggio con la sfera che finisce sui piedi di Dumfries, che dopo aver crossato in mezzo rasoterra riceve un altro colpo dallo stesso difensore del Torino. Per l'arbitro non c'è nulla da segnalare. Decisione più che dubbia sia per l'entità di entrambi i contatti, sia perché il vantaggio concesso non si è effettivamente concretizzato.

79' - Linetty va in tackle su Calhanoglu prendendo solo ed esclusivamente le gambe del turco: ammonizione corretta.

93' - Mkhitaryan sprinta ed entra in area di rigore, incassando la scivolata di Ilic che lo manda giù senza mai sfiorare il pallone: Marchetti fischia senza esitazione un penalty solare.

96' - Carlos Augusto spedisce a terra Bellanova sulla fascia con una trattenuta e un colpo alla caviglia mentre è in caduta: Marchetti ammonisce il brasiliano, forse con eccessiva severità.