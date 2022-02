Moviola Inter-Milan – Guida mai in partita. Giroud su Sanchez: episodio che pesa

La moviola di Inter-Milan 1-2

Stefano Bertocchi

È Marco Guida l'arbitro scelto per dirigere Inter-Milan, il Derby di Milano valido per la quinta giornata di ritorno di Serie A. Il fischietto della sezione di Torre Annunziata ha come assistenti Carbone e Peretti, con Marchetti nelle vesti di Quarto Uomo. Al VAR c'è Mazzoleni, con Ranghetti assistente.

Guida non appare mai in controllo della gara: tanti errori di valutazione e un metro di giudizio mai chiaro, tra contatti oltre il limite non fischiati e altri più lievi sanzionati con il calcio di punizione. Tanto da dire anche sulla gestione dei cartellini: Theo Hernandez viene graziato più di una volta prima del rosso finale. Corretto annullare il gol di Dumfries per fuorigioco di Perisic, tanti dubbi sull'inizio azione dell'1-2 del Milan per lo scontro tra Giroud e Sanchez.

3' - Theo Hernandez spedisce in terra Dumfries con una spallata più che al limite, Guida lascia correre come fatto poco prima a parti invertite per un contatto più lieve. Questo il metro di giudizio che l'arbitro indica di voler seguire durante la gara.

10' - Perisic va al cross, Dumfries svetta di testa su Theo e buca Maignan: Guida annulla la rete dell'Inter perché l'esterno croato è in fuorigioco sull'intuizione di Calhanoglu. Giusta la segnalazione dell'assistente Carboni, poi confermata dalle geometrie del VAR.

14' - Dumfries viene sgambettato da Theo Hernandez, Guida inizialmente lascia correre ma poi fischia il calcio di punizione a favore dell'Inter dopo la segnalazione dell'assistente Carboni. La decisione sul fallo è corretta, poteva però starci il cartellino: non si tratta del primo intervento scorretto del francese nella prima parte di gara.

15' - Dumfries scappa via a Theo Hernandez sulla fascia, ma il terzino del Milan cade per terra e si guadagna un calcio di punizione. Dal replay il milanista sembra lasciarsi andare con troppa facilità.

19' - Leao calcia in porta e c'entra Bastoni, che ha il braccio aderente al corpo e senza nessun aumento del volume: giusto far correre l'azione nonostante le richieste di calcio di rigore del Milan.

21' - Dzeko anticipa Romagnoli, che lo stende in scivolata con un intervento in ritardo e da dietro: la prima ammonizione è per il difensore del Milan.

25' - Dzeko, tamponato da Saelemaekers, chiede un calcio di punizione dal limite dell'area: Guida fa proseguire l'azione, anche se resta qualche dubbio sulla regolarità dell'intervento.

33' - Perisic cerca la giocata di tacco ma finisce per perdere palla, bloccando la ripartenza di Calabria in caduta: anche qui poteva starci il cartellino giallo.

41' - Brozovic soffia palla a Kessié e prova a far ripartire il contropiede dell'Inter, ma Guida stoppa l'azione fischiando dopo qualche secondo di troppo il fuorigioco dell'ivoriano: poteva essere concesso il vantaggio.

43' - Barella termina a terra dopo aver ricevuto una gomitata sul volto da Theo Hernandez durante uno scontro di gioco: il fallo non è intenzionale ma è almeno da cartellino giallo, Guida se lo perde e il VAR non può intervenire. Altro errore di valutazione dell'arbitro e dei suoi assistenti, che graziano per l'ennesima volta il terzino del Milan.

51' - Messias calcia in porta e Bastoni devia il pallone in calcio d'angolo, ma Guida fa ripartire l'azione con un calcio di punizione per l'Inter: Giroud, vicino al difensore nerazzurro, è infatti in posizione di fuorigioco.

54' - Dumfries cade a terra dopo un contatto dubbio con Theo Hernandez, per Guida non è fallo e decide di punire il terzino dell'Inter che poi trattiene il pallone. Segue un accenno di nervosismo tra l'olandese, Tonali e il francese del Milan: l'arbitro fa tornare la calma senza usare i cartellini.

60' - Brozovic aggancia Brahim Diaz commettendo fallo, Calhanoglu protesta e Guida non lascia passare: cartellino giallo per il turco.

63' - Barella gioca il pallone e incassa la scivolata in ritardo di Bennacer: per Guida non c'è nulla, ma era fallo netto.

72' - Barella scappa via in mezzo al campo, Brahim Diaz gli trattiene la maglia e si guadagna un'ammonizione giusta da regolamento.

74' - Il Milan pareggia con Giroud, che approfitta di un tocco di Brahim Diaz deviato dalla difesa dell'Inter: la posizione è regolare, ma l'azione parte da un intervento dello stesso attaccante francese su Sanchez (che poi perde il pallone). Guida lascia correre e il VAR a fine azione non può intervenire perché è una valutazione da campo: l'ex Chelsea prima tocca il pallone e poi va dritto sul cileno con una spallata violenta, poteva starci il fallo.

76' - Barella salta Bennacer, che lo atterra in maniera fallosa: questa volta Guida estrae il cartellino giallo.

84' - Skriniar entra in scivolata su Theo Hernandez: ammonizione anche per lo slovacco. La panchina del Milan si agita e Guida espelle Lucarelli, un collaboratore di Pioli.

91' - Krunic commette fallo su Barella e poi allontana il pallone: ammonizione per il centrocampista del Milan.

95' - Brutto intervento di Theo Hernandez, che va dritto sulla caviglia di Dumfries: questa volta Guida è costretto ad estrarre il cartellino rosso.