Milan-Inter – Doveri lascia correre, intricata la valutazione del primo rigore

Ogni azione vede un contatto fisico, i duelli infittiscono di densità la stracittadina e Doveri promulga la legge del "lasciar correre", adoperandosi per non spezzettare eccessivamente l'andamento fluido dell'incontro

Per dirigere il Derby di Milano numero 175 è stato designato Daniele Doveri della sezione di Roma 1. L’arbitro ha l’ausilio dei guardalinee Passeri e Costanzo, mentre il quarto uomo è Pezzuto. In sala VAR Irrati, l’assistente VAR è Vivenzi. Doveri aveva già diretto la stracittadina in due occasioni, in entrambe le quali era stata l’Inter a fare la voce grossa, rispettivamente per due e tre a zero nel settembre 2019 e lo scorso febbraio. La prima frazione è giocata su ritmi dalla consistenza elevata, ma sin da subito Doveri fa intendere ai giocatori che ci sarà parecchio da battagliare nei contatti fisici, perché il metro è di lasciar correre molto, assecondando le entrate al limite soprattutto in mezzo al campo, dove il dispendio agonistico è in primo piano d'una gara che vive di strappi e accelerazioni continue in campo aperto. D'intricata valutazione il contatto fra Kessie e Calhanoglu che porta all'assegnazione del primo penalty nerazzurro, perché il turco mette il piede davanti a quello dell'ivoriano, che a sua volta posiziona l'intera gamba sinistra in mezzo a quelle della mezzala nerazzurra, dunque entrambi cadono e Doveri non ha dubbi indicando in via istantanea il dischetto. Corretta la decisione che porta al secondo rigore per l'Inter, poiché Ballo Tourè è in ritardo e interviene in scivolata scomposta colpendo Darmian diretto verso la porta di Tatarusanu. Anche nella ripresa i contatti sono tanti, se pur i ritmi calano, ma il parametro valutativo non muta per non inficiare i riferimenti che la terna arbitrale s'è prefissata per la direzione dell'incontro.