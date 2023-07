Heiko Vogel, direttore sportivo del Basilea, non perde le speranze di riuscire a trattenere Darien Males, che nell'ultima stagione ha giocato un ruolo determinante coi suoi gol e i suoi assist nella stagione del club rossoblu. L'Inter, proprietaria del cartellino, vorrebbe cederlo ottenendo un buon riscontro economico e sulle tracce del giocatore c'è forte lo Stoccarda, ma Vogel, intervistato da Blick, non demorde: "Tocca a noi. Perché ha senso per noi trovare una soluzione. Se dovessimo perdere lui, Amdouni e Zeqiri come li sostituiremmo? Dobbiamo sempre essere creativi".