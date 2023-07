Le tante partenze a parametro zero, come quella di Marcus Thuram passato all'Inter, e un mercato in entrata che va a rilento generano un po' di preoccupazione tra i tifosi del Borussia Moenchengladabch. Intervistato da Sport Bild, il direttore sportivo dei Fohlen Roland Virkus prova però a rassicurare tutto l'ambiente: "Non saremo in grado di sostituire uno per uno i giocatori che ci hanno lasciato. E capisco che alcuni fan sono attualmente preoccupati. Ma abbiamo appena iniziato a ricostruire la squadra.

Si può valutare il periodo di trasferimento solo quando è finito. Cerchermo di valorizzare di più i talenti: qualche anno fa giocavamo in Champions League e i contratti si basavano su quello, ma ora questo non è più un argomento che ci riguarda. Possiamo solo spendere ciò che guadagniamo". Virkus esclude poi che altri giocatori possano salutare il club da free agent: "Non vogliamo più lasciare che un giocatore di valore vada via da qui a parametro zero in futuro, e lo abbiamo chiarito ai giocatori".