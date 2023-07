Ora è ufficiale. Valentin Carboni passa in prestito al Monza. A darne l'annuncio è stato il club nerazzurro con una nota pubblicata sul proprio sito. "FC Internazionale Milano comunica la cessione di Valentín Carboni all'AC Monza. L'attaccante classe 2005 si trasferisce a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2024", si legge nel comunicato.

Anche il Monza ha annunciato l'arrivo dell'argentino classe 2005. "Valentin Carboni è un nuovo giocatore del Monza. L’attaccante arriva in biancorosso dall’Inter, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2024 - si legge -. Nato a Buenos Aires il 5 marzo 2005, cresce nel Lanus prima di trasferirsi in Italia a 14 anni, al Catania. Nell’estate 2020 viene acquistato dall’Inter, dove brilla nel Settore Giovanile, fino al debutto in prima squadra il primo ottobre 2022 contro la Roma. Con i nerazzurri di Simone Inzaghi esordisce anche in Champions League, contro il Bayern Monaco il primo novembre. Nella stagione 2022-23 colleziona altre quattro presenze in Serie A, confermando tutto il suo promettente talento. In possesso sia della cittadinanza argentina sia di quella italiana, dopo 11 presenze con l’Under 17 azzurra accetta la convocazione della Nazionale maggiore argentina nel marzo 2022 e sette mesi dopo viene anche inserito nella lista dei pre-convocati per il Mondiale in Qatar. Con la Nazionale sudamericana debutta lo scorso maggio nel Mondiale Under 20, dove colleziona due presenze con un gol. Al Monza ritrova il fratello Franco, difensore della squadra di Raffaele Palladino, oltre al padre Ezequiel, allenatore dell’Under 17 biancorossa".