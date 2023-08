Francesco Pio Esposito, bomber dell'Inter Primavera, va a farsi le ossa in Serie B, raggiungendo in prestito lo Spezia del fratello maggiore Salvatore. Il contratto dell'attaccante classe 2005, qualche giorno fa campione d'Europa con l'Italia Under 19, è stato depositato oggi negli uffici della Lega Serie B. In seguito, l'annuncio ufficiale del club ligure, con tanto di dettagli dell'affare: "Spezia Calcio comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dall’FC Internazionale, con diritto di opzione e contro-opzione, le prestazioni sportive dell’attaccante Francesco Pio Esposito", si legge nella nota.