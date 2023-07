Marco Ottolini, direttore sportivo del Genoa, ha gettato un po' di acqua sul fuoco per Mateo Retegui, l'attaccante italo-argentino accostato al Grifone. Queste le sue parole ai microfoni de Il Secolo XIX: "Retegui piace a tante squadre, noi abbiamo preso informazioni e stiamo cercando di capire se c’è qualche spiraglio: nel caso sarebbe un’operazione impegnativa. Non è giusto creare nessun tipo di illusione: attualmente non è realistico pensare che Retegui arrivi al Genoa".