Anche il quotidiano L'Unione Sarda conferma: Gaetano Oristanio sarà il secondo rinforzo stagionale del Cagliari di Claudio Ranieri, che debutterà in casa nel prossimo campionato contro i nerazzurri. La trattativa è ai dettagli, rimane soltanto da definire il tassello sulla formula del trasferimento con i nerazzurri che aprono soltanto al prestito, con la sola eventuale concessione di un diritto di riacquisto per non perdere di vista il talento del ragazzo di Vallo della Lucania, nell'ultima stagione al Volendam.