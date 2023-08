Nikola Iliev è un giocatore del CSKA 1948 Sofia. L'annuncio del ritorno in patria del giovane attaccante bulgaro di proprietà dell'Inter è arrivato oggi: il contratto è stato firmato, in giornata avverrà la presentazione ufficiale del calciatore. I due club si erano già accordati sul trasferimento una settimana fa, e si attendeva anche la firma di Iliev, arrivata in queste ore. Iliev, che passerà al CSKA 1948 in prestito con diritto di riscatto, era oltretutto presente in tribuna due giorni fa a Bistrica, ad assistere al match che i suoi futuri compagni stavano giocando contro l'Hebar Pazardjik.