È stato un weekend caldo e sorprendente sul fronte Romelu Lukaku. Il belga sembrava ancora una volta diretto verso l’Inter, ma nel giro di poche ore sembra essere la Juventus l’opzione più concreta per Big Rom, al centro di un vero intrigo di mercato tra due club rivali. Per i bookie ora non c’è praticamente più dubbio: si gioca infatti a 1,33 su Snai l’approdo a Torino di Lukaku, quota che sale a 1,50 su Goldbet, con i nerazzurri ormai in netto ritardo a 7,50. Possibile anche una permanenza al Chelsea, vista a 3, mentre altro possibile “tradimento” stavolta sulla sponda rossonera di Milano è offerto a 10 volte la posta.