Qualora l'Inter e il Wolfsburg non raggiungessero un accordo per Robin Gosens, ecco che le attenzioni dei tedeschi rimarrebbero comunque in Italia. Come riportato da Tuttomercatoweb.com, l'alternativa all'esterno nerazzurro sarebbe infatti Josh Doig del Verona. Per lo scozzese, in ogni caso, le chiamate non mancano essendo nel mirino di Torino, Sassuolo e Lazio.