Praticamente evaporata la pista Stiven Shpendi, molto vicino all'Empoli, il Palermo cambia obiettivi per il proprio attacco. Secondo il Giornale di Sicilia, il club rosanero guarda ora con molta attenzione ad altri due nomi: Giuseppe Sibilli del Pisa e Rigoberto Rivas, ala della Reggina che attende di capire il suo destino dopo l'esclusione dalla prossima Serie B. In tal senso, un’eventuale trattativa potrebbe partire solo tra qualche settimana, con l'Inter a fungere da spettatrice interessata per via della percentuale di rivendita vantata sul ragazzo honduregno.