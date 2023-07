Nei discorsi da intavolare con il Bayern Monaco per Yann Sommer, "non è da escludere che l’Inter provi ad allargare il discorso ad altri giocatori" scrive Tuttosport che allontana l'idea Pavard per la difesa, definita troppo difficile, ponendo ancora una volta l'attenzione su Gravenberch, acquistato lo scorso anno dall’Ajax. Il 21enne, non felicissimo del poco spazio trovato durante la scorsa stagione, vuole cambiare aria. Situazione che ha fatto accendere la lampadina della dirigenza bavarese che ha proposto ai nerazzurri il centrocampista olandese come pedina di scambio: "C’è l’apertura del Bayern al prestito e l’Inter, alla ricerca di una mezzala che completi il reparto, si è detta disponibile, anche se pure a Milano Gravenberch non avrebbe la garanzia di una maglia da titolare".

L’Inter ha già sondato il terreno anche con Enzo Raiola. Viste le vicissitudini del momento "il centrocampo non una priorità in questo momento" si legge su TS che però sottolinea l'interesse, sempre vivo, per Samardzic: "L’Inter ne ha parlato di nuovo con l’Udinese che lo valuta più di 20 milioni".