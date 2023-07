Affare spinoso quello per André Onana, per il Manchester United. Gli inglesi, ben consci delle difficoltà della trattativa, si sono messi in contatto per con il Feyenoord per Justin Bijlow. Fissata la priorità per il portiere nerazzurro, la squadra di Manchester si sta comprensibilmente guardando intorno, concentrando l'attenzione maggiore su un attaccante o un portiere.

"Allo stato attuale, lo United - che deve tenere conto dei limiti imposti dal FFP - sta dando la priorità al centravanti e ha gia discusso con l'Atalanta per Rasmus Hojlund" si legge su The Athletic. Erik ten Hag vorrebbe, di fatto in cuor suo, il nuovo potenziale capocannoniere della Premier League, tuttavia non sarà disposta a pagare una cifra cosi onerosa per il 20enne.