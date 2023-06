Spazio al calciomercato dell'Inter nell'edizione odierna di Sportmediaset. Dopo aver definito l'arrivo di Marcus Thuram, la squadra nerazzurra resta in attesa della decisione di Brozovic. Nel pomeriggio sono previsti nuovi contatti con l'Al-Nassr, il club arabo vuole sbloccare la trattativa anche perchè il Barcellona al momento non ha il cash per affondare il colpo e strappare il croato all'Inter.

In arrivo l'offerta del Manchester United per Onana, il club nerazzurro chiede 50 milioni di euro più bonus. L'Inter infine resta in pole position per Frattesi, ma la Roma è pronta a rifarsi sotto.