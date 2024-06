Alexis Sanchez-Udinese, binomio destinato a ricomporsi? Secondo i colleghi di Sky Sport al momento si tratta di un sogno, ma la dirigenza bianconera sta seriamente pensando di riportarlo in Friuli: il cileno è rimasto legato al territorio, nel quale ha peraltro un'azienda vinicola. Operazione che al momento è solo un pensiero teorico, ma se l'Inter dovesse abbassare le pretese, potrebbero crearsi i presupposti per intavolare una trattativa per il suo ritorno in bianconero.