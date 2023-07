Mateo Retegui potrebbe presto sbarcare in Serie A. Secondo quanto raccolto da Sky Sport è il grande sogno del Genoa per rinforzare l'attacco di Alberto Gilardino. Nel weekend ci sono stati contatti positivi tra le parti, ora il club rossoblù confida di poter andare avanti nella trattativa e proverà a chiudere in settimana. I contatti proseguono e l'assetto dirigenziale del Grifone conta di potercela fare.