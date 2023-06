Dopo il colloquio andato in scena nel pomeriggio con l'agente Beppe Riso, lesto a smentire come di consueto quanto trapelato nelle scorse ore, arrivano novità anche in casa Gagliardini. A fare un sondaggio sul centrocampista, ormai praticamente ex Inter, è il Monza. Secondo Gianluca Di Marzio ci sarebbe stata una telefonata odierna, potenzialmente determinante, tra l'amministratore delegato dei brianzoli e il classe '94. Un rumors che cozza con il 'conservativo' "non c'è nulla" pronunciato dal procuratore dopo essere stato pizzicato dai colleghi in un hotel del centro a Milano.