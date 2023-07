L'Inter investirà il tesoretto che arriverà dalla cessione di André Onana. La certezza arriva dagli studi di Sportitalia, dove si confermano i nomi di Anatoliy Trubin, Keylor Navas e Marco Carnesecchi come potenziali sostituti. Così come viene confermato anche l'interesse per Merih Demiral, per il quale anche oggi Inter e Atalanta hanno avuto un contatto.

Sul difensore turco ci sono altre proposte (almeno tre, di cui una o forse due dalla stessa Turchia), ma per il giocatore l'Inter è la prima scelta. Resta da stabilire la formula dell'affare: l'Atalanta non lo vuole cedere in prestito e fatica anche ad aprire al prestito con diritto di riscatto, ma c'è margine di manovra. In lista per la difesa c'è anche Trevoh Chalobah. Robin Gosens, infine, è conteso da Wolfsburg e Union Berlino.