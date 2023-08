Nonostante Cesare Casadei abbia accettato la proposta del Leicester respingendo così la corte del Genoa, il passaggio in prestito ai Foxes non è ancora del tutto definito. Anzi, secondo Sportitalia, c'è da registrare l'inserimento dell'ultima ora della Lazio, che punta a consegnare il giocatore ex Primavera Inter a Maurizio Sarri nonostante la volontà dei Blues sia quella di non far andare il ragazzo romagnolo lontano dall'Inghilterra.