Chi sarà il nuovo attaccante dell'Inter? Secondo quanto riportato da Sportitalia, in pole c'è Folarin Jenny Balogun, 22enne statunitense di proprietà dell'Arsenal. Il club inglese chiede oltre 40 milioni di euro, bonus compresi, l'Inter è al lavoro con i Gunners per abbassare la cifra e rientrare sotto i 40 (bonus compresi). La stessa cifra stanziata per ricomprare a titolo definitivo Lukaku. C'è da registrare la volontà di Balogun di vestire la maglia nerazzurra.

Confermato il sondaggio per Scamacca (LEGGI QUI LA NOSTRA ESCLUSIVA) con il West Ham che ha aperto al prestito con diritto di riscatto. Sull'ex Sassuolo c'è anche la Roma, ma per Mourinho la priorità è Morata (l'Inter non intende pagare all'Atletico Madrid i 21 milioni di euro della clausola). Un altro profilo monitorato è quello di Beto.