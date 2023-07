Anche in Spagna, ovviamente, si parla dell'incontro avvenuto quest'oggi tra Beppe Bozzo e la dirigenza dell'Inter per parlare della situazione di Alvaro Morata. L'attaccante spagnolo, conteso anche dalla Roma, secondo Relevo gradirebbe di più la soluzione nerazzurra rispetto a quella giallorossa, difficile oltretutto da concretizzarsi a causa dei costi elevati, anche perché non dimentica il suo passato alla Juve e la rivalità che c'è tra i bianconeri e i nerazzurri. Morata ha anche rifiutato una proposta da 120 milioni di euro in tre anni da parte della solita Arabia Saudita.

L'Atletico Madrid, dal canto suo, non si opporrebbe alla sua partenza fintanto che le sue richieste finanziarie saranno soddisfatte. L'addio di Morata alleggerirebbe il monte ingaggi, visto che è uno dei giocatori con uno dei primi 10 stipendi all'interno della rosa.