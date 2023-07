È ancora Gianluca Scamacca il nome che più sta rimbalzando nelle ultime ore del mercato nerazzurro. L'Inter sta sondando diversi attaccante e come ben noto i nomi più accreditati delle ultime settimane a completare la rosa di Simone Inzaghi sono quello di Balogun, Morata, Beto e proprio Scamacca, vecchio Pallino di Ausilio e Marotta, fortemente osservato prima che prendesse il volo per la Premier League. Di recente l'ex Sassuolo pare essere tornato a stuzzicare le fantasie della dirigenza di Viale della Liberazione che, come svela Relevo, nei giorni scorsi ha contattato il giocatore. Al momento è lui il profilo con cui i nerazzurri stanno "intrattenendo conversazioni più approfondite".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!