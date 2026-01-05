Il Mundo Deportivo annuncia: Joao Cancelo giocherà in prestito al Barcellona fino al termine della stagione. Stando al quotidiano catalano, il Barça pagherà solo una parte dello stipendio del giocatore, pari a cinque milioni di euro, mentre il resto lo coprirà l'Al-Hilal. L'accordo di massima è stato trovato tra le parti, secondo quanto svelato da fonti interne al club blaugrana e all'entourage del portoghese. Ora non resta altro da fare che formalizzare l'affare prima dell'annuncio. L'epilogo tanto desiderato da Cancelo che, come sottolineato da MD, ha spinto per il ritorno in Catalogna.