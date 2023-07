La Fiorentina mette la freccia sulla concorrenza e si avvicina ad Emil Audero. Il portiere della Sampdoria, secondo Il Secolo XIX, è vicino ad essere il nuovo numero uno gigliato: una quadra per il trasferimento a Firenze potrebbe già arrivare entro la fine di questa settimana. La Sampdoria ha messo in chiaro che i termini per l’accordo non possono prescindere dal realizzare una buona plusvalenza dalla cessione del portiere. La Fiorentina dovrà battere la concorrenza del Nottingham Forest, mentre più defilate rimangono la Lazio, l’Empoli e l’Inter.