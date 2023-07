Crescono bene i giovani nerazzurri che anche nella sessione di mercato attuale attirano i riflettori di vari club. Uno dei gioiellini in questione di casa Inter è Valentin Carboni, giocatore che i meneghini considerano "un potenziale titolare in un futuro nemmeno troppo lontano", motivo per il quale la crescita del giocatore è la priorità. Secondo quanto riferisce Gazzetta.it per il giovane argentino, da poco esordito con l'Argentina U20 dopo aver indossato la maglia della Nazionale azzurra U17 qualche anno fa, è in serbo la preparazione pre-season con il gruppo di Simone Inzaghi che dal canto suo deciderà, decisione relativa anche al mercato dunque all'arrivo o meno di una quarta punta, se tenerlo in squadra o lasciare che il classe 2005 vada in prestito.

Il giocatore ha bisogno di farsi le 'ossa' e giocare con continuità: "Ecco perché l’ipotesi di una partenza, magari negli ultimi giorni di mercato, è assai probabile. Logicamente, solo in prestito e con adeguate garanzie di un certo spazio. Altrimenti Carboni potrebbe anche proseguire il proprio percorso di crescita in casa" sottolinea la Rosea.