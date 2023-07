Due giovani della cantera dell'Inter si giocano ora un posto nella rosa della prima squadra. I giocatori in questione sono Raffaele Di Gennaro e Filip Stankovic, secondo La Gazzetta dello Sport pronti a giocarsi il ruolo di terzo portiere nella prossima stagione "anche se tutto lascia pensare che il prescelto sia il 29enne di Saronno reduce da una brillante stagione a Gubbio", viene scritto.

Da capire anche quale sarà il futuro di Ionut Radu, rientrato a Milano dopo il prestito tra Cremonese e Auxerre edescluso dai convocati per la tournée in Giappone. Il suo contratto, come quello di Di Gennaro e Stankovic, scadrà a giugno del prossimo anno: resta da capire se partirà in prestito (con altro rinnovo?) o a titolo definitivo.