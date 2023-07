Giovanni Fabbian è uno dei giovani più richiesti in Italia. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il centrocampista di rientro dalla Reggina non resterà a Milano in vista della prossima stagione. L'Inter crede fortemente in lui, ma all'orizzonte c'è una nuova avventura in prestito in Serie A. Su di ci sono Frosinone, Bologna, Atalanta e Genoa, ma anche il Lecce ha fatto pervenire il suo interesse.

"L'Inter valuterà quale sia la soluzione tatticamente migliore per il ragazzo la cui opinione avrà comunque un peso importante. Sulla formula, invece, non c'è discussione: sarà ceduto in prestito con diritto di riscatto e contro riscatto oppure in prestito secco", riporta la Rosea. Non è da escludere comunque un suo impiego in ritiro con Inzaghi.