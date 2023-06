Avrebbe potuto prendere nuovamente la strada di Milano, magari in uno scambio con Marcelo Brozovic. Ma anche adesso che Franck Kessié può essere destinato ad altri lidi, il suo cammino potrebbe incrociarsi indirettamente con quello del croato: secondo la Gazzetta dello Sport, infatti, l'ivoriano è entrato anche lui nel mirino dell'Arabia Saudita, da dove sarebbero pronti a garantirgli un ingaggio di gran lunga superiore ai 6,5 dei blaugrana. Per il momento nella sede blaugrana non è arrivata nessuna offerta, neppure attraverso intermediari, ma qualcosa si sta muovendo e anche l'entourage del calciatore sta aspettando l'evolversi della situazione.

Qualora queste voci si tramutassero in un affare concreto, allora ecco tornare in pista Brozovic; questo perché Joan Laporta, in cerca di un regista, può mettere sul tavolo i soldi per tentare il sorpasso all'ultima curva sull'Al Nassr che ha virtualmente messo le mani su Brozo, che però tentenna. Va escluso che la proposta per l'Inter in arrivo dalla Catalogna sia uguale ai 23 milioni di euro del club arabo. Se però Brozovic continuerà a non cedere alle sirene del nuovo Eldorado del calcio, allora il Barcellona può rilanciarsi con una nuova offerta.