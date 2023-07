Nelle scorse settimane dall'Inghilterra erano insistenti le voci secondo cui il Manchester United avrebbe avuto l'intenzione bellicosa di tentare l'assalto per Denzel Dumfries. I Red Devils hanno altre priorità, come spiegato dallo stesso Ten Hag, e le risorse più cospicue saranno investite sul centrocampo e sull'attacco. I nomi sono quelli di Amrabat e Hojlund, dopodiché la dirigenza degli inglesi proverà a trattenere il laterale Aaron Wan-Bissaka, mollando, dunque, la pista relativa a Dumfries, secondo The Mirror.