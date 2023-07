Il Boca Juniors fa sul serio per Facundo Colidio, attaccante di proprietà dell'Inter e con un passato nel club di Buenos Aires. per riportare a casa il classe 2000 di Rafaela, negli scorsi giorni dato dai media come ad un passo dai messicani del Toluca, gli Xeneizes hanno avviato una trattativa formale per il giocatore: l'intenzione è di strappare Colidio prestito o tentare di acquistarlo. Lo riferisce ESPN Argentina.