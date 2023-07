Si era ipotizzato per lui un possibile ritorno all'Inter come eventuale sostituto di Joaquin Correa, ma alla fine il futuro di Wilfried Gnonto sarà ancora in Inghilterra: l'attaccante di Verbania è infatti ad un passo dall'Everton, che, come riferisce Sportitalia, è pronto a versare nelle casse del Leeds United 22 milioni di euro. Sullo sfondo resta l'Aston Villa ma che sembra ormai defilato.