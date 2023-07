Intercettato da Calciomercato.it, l'amministratore delegato del Monza, Adriano Galliani viene incalzato sulla vociferata trattativa con l'Inter per Carlos Augusto. "Piace ai nerazzurri? Non so se gli piace, piace anche a noi… In questo momento non ci sono trattative in corso per la sua cessione. Sicuramente merita i più grandi palcoscenici perché per me è uno degli esterni più forti d’Europa e merita i più grandi palcoscenici. Vedremo".

Ne avete parlato?

"Nel calcio si parla molto e meno male ma da parlare a chiudere un’operazione ce ne vuole".