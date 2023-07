Inizia la stagione 2023-2024 dell'Empoli, dove quest'oggi il tecnico Paolo Zanetti è intervenuto in conferenza stampa con il presidente Fabrizio Corsi e il direttore sportivo Pietro Accardi. Quest'ultimo ha fatto il punto anche sulla situazione di mercato che riguarda Fabiano Parisi: "Nomi di squadre non ne faccio. Ci sono trattative in atto ma non abbiamo l'esigenza di vendere Parisi a tutti i costi. Tecnicamente è pronto per il salto, ma questo non vuol dire che sicuramente lo venderemo. Attualmente ci sono società interessate con cui stiamo trattando".