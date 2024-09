È sempre calciomercato. Dopo la lunga estate di trasferimenti, |'Inter non si ferma e continua a chiudere operazioni di mercato: manca davvero poco per ultimare la cessione di Eddie Salcedo all'Ofi Creta. A renderlo noto è Gianlucadimarzio.com che parla di dettagli da limare prima della fumata bianca che vedrà l'attaccante nerazzurro classe 2001 trasferirsi a Candia, sull'isola di Creta.