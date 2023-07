La partenza di Yann Sommer destinazione Inter e le non perfette condizioni fisiche di Manuel Neuer obbligano il Bayern Monaco a cercare un altro portiere da aggiungere in rosa. Il prescelto, secondo il quotidiano di Monaco TZ, sarebbe Yassine Bounou: il marocchino del Siviglia è attratto da questa possibilità, ma ad oggi non c'è ancora stata un'offerta formale. Sul giocatore viene segnalato anche l'interesse del PSG.