In attesa di capire cosa succederà con Yann Sommer, primo obiettivo dell'Inter per rinforzare il reparto portieri, il Bayern Monaco prosegue le sue manovre tra i pali. Come noto i bavaresi hanno trattenuto lo svizzero per la tournée asiatica perché c'è incertezza sui tempi di recupero di Manuel Neuer, ma intanto danno via il loro terzo portiere. Come riportato da Sky Sport Deutschland, il club campione di Germania ha trovato l'accordo per la cessione in prestito di Alexander Nubel, che si trasferisce allo Stoccarda.