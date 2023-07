Dopo il no già pronunciato e ribadito da Romelu Lukaku all'Al Hilal, il club saudita non molla e continua a nutrire la speranza che il belga possa cambiare idea. Il club arabo offre all'ex United un contratto triennale in crescendo: il primo anno Big Rom guadagnerebbe 35 milioni di dollari, fino ad un totale di 90 nei tre anni. Attualmente il club di Riad è l'unico club - secondo Sacha Tavolieri, esperto di calcio belga - disposto a pagare i 40 milioni richiesti dai Blues. Lukaku vuole restare in Europa, precisamente all'Inter sottolinea il collega, ciononostante quest'ultima offerta saudita fa riflettere l'attaccante.

