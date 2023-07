Dopo aver trovato la via del gol nell'amichevole vinta per 2-0 contro il Pafos, Beto si è concesso ai microfoni ufficiali dell'Udinese per fare il punto sulla preseason della squadra bianconera. L'attaccante portoghese resta nel mirino dell'Inter, alla ricerca di un centravanti dopo il caso Lukaku. "È stata una partita difficile, la più complessa fino ad oggi – commenta il cannoniere portoghese ai canali ufficiali dell'Udinese – ma i ragazzi hanno dato tutto per vincere e abbiamo vinto.

Quello che è importante è che stiamo migliorando giorno dopo giorno. Sono contento di aver segnato, lo sono sempre – racconta dopo la partita – Voglio fare sempre più gol e creare questa abitudine per arrivare pronto al campionato".