L'ufficialità, indirettamente, l'aveva data già ieri Inzaghi in conferenza, ma ora è arrivata anche la ratifica del sito della Lega: Raffaele Di Gennaro è di nuovo un giocatore dell'Inter. Il portiere classe 1993 riveste il nerazzurro dopo i trascorsi in Primavera. Arriva dal Gubbio e ha firmato un contratto di un anno per raccogliere l'eredità di Cordaz come terzo portiere.