Anche il mercato dei giovani dell'Inter è in fermento, specie in uscita. Dopo Edoardo Sottini, finito al Cittadella, un altro ragazzo della Primavera nerazzurra è pronto a tentare la sua prima avventura tra i professionisti: parliamo di Andrea Pelamatti, terzino sinistro classe 2004, a un passo dalla Torres. La formazione di Sassari è vicina a chiudere l'operazione, contando sia sull'ok del ragazzo che del club nerazzurro, riporta Centotrentuno.com. Rimane da stabilire la formula, ovvero se concederlo in prestito o cederlo definitivamente.

L'anno scorso Pelamatti, doppio passaporto italiano e russo essendo sua madre originaria di un paese a 400 chilometri da Mosca, in Primavera 1 ha messo insieme 23 presenze e 3 assist, più 5 presenze, 2 reti e un assist in Youth League. Ha giocato nella Nazionale in Under 15 (4 presenze) e in Under 16 (1 gara), salvo poi scegliere la nazionale russa, con la quale fin qui ha disputato 2 partite con l’Under 18.