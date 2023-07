Il futuro in Italia rientra le possibilità di Mateo Retegui, attaccante del Tigre e della Nazionale accostato anche all'Inter. Di sicuro le interessante non mancano, tra cui il Genoa. A darne conferma è lo stesso club per bocca dell'amministratore delegato Andres Blazquez: "È bravissimo, è normale che sia un giocatore che piace - ha dichiarato al Secolo XIX - Ma sui giocatori forti ci sono tante squadre. Abbiamo tante trattative in corso ma preferisco non esprimermi prima che le cose siano chiuse. Stiamo seguendo calciatori in tutti i reparti ma non voglio fare nomi per il momento altrimenti rischiamo di complicare le cose".